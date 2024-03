Campanha contra Influenza está sendo realizada em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 27/03/2024 11:59

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de Nova Iguaçu segue realizando a campanha contra Influenza, que vai até o dia 31 de maio. O Dia D, de mobilização nacional, vai acontecer em 13 de abril. Para se vacinar é preciso a caderneta de vacinação do menor, documento de identidade, CPF e cartão do SUS.

Os grupos prioritários na primeira fase são crianças de seis meses a menores de seis anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência permanente, professores, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança, pessoas com doença crônica, trabalhadores do transporte coletivo, caminhoneiros, além de trabalhadores portuários e população privada de liberdade.

Após a imunização destes, a vacinação será aberta para todos.

A vacina é totalmente segura e deve ser aplicada em duas doses para crianças de 6 meses a 8 anos que nunca foram imunizadas contra influenza. Acima dos 9 anos é aplicada em dose única. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina é contraindicada para crianças abaixo dos seis meses de idade e pessoas com alergia grave às proteínas do ovo ou da galinha.

Pessoas com quadro febril devem aguardar a melhora do quadro clínico para tomar o imunizante. Doadores de sangue, após se vacinarem, precisam aguardar até 48h para doarem.

Em Nova Iguaçu, os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Aos sábados, na sala de vacina do Centro de Saúde Vasco Barcelos e no drive-tour do Top Shopping, das 8h às 16h. Já no domingo, no Centro de Saúde Vasco Barcelos, das 8h às 16h. Em todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos, a Policlínica do Shopping Nova Iguaçu também estará vacinando, das 8h às 20h.

De acordo com a SEMUS, por questões de logística de entrega das doses, alguns postos somente estarão aplicando a vacina na terça-feira (26). São eles:

Clínicas da Família de:

MIGUEL COUTO

GRAMA

GENECIANO

VILA DE CAVA

TINGUÁ

COBREX

CERÂMICA

JARDIM IGUAÇU

RODILÂNDIA

EMÍLIA GOMES

JARDIM JASMIM

NOVA ERA

ALIANÇA

UBS CERÂMICA

A vacinação contra a dengue segue também na cidade, para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Também permanece normal a vacinação de todo calendário vacinal nos postos de saúde.

Confira o link com as informações sobre a campanha de vacinação contra a gripe: https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao/gripe/