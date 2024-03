Inscrições podem ser feitas a partir até 26 de abril. Iniciativa estimula a inclusão social e a inserção no mercado de trabalho por meio da capacitação profissional. - Divulgação

Publicado 27/03/2024 12:12

Nova Iguaçu - Jovens de 16 a 21 anos de Nova Iguaçu podem se inscrever nas vagas gratuitas do Portal do Futuro, programa de transformação social do Senac RJ que promove orientação comportamental e estimula a inserção no mercado de trabalho por meio de capacitação profissional. São 60 vagas no município e as inscrições devem ser feitas até o dia 26 de abril pelo site http://portaldofuturo.rj.senac.br/. No endereço também podem ser obtidas mais informações sobre as turmas. As aulas têm previsão de início no dia 6 de maio



O Portal do Futuro atua junto ao jovem para transformá-lo tanto no convívio social quanto prepará-lo para a vida profissional. As unidades curriculares abordam as missões do programa: Ser pessoa, Ser cidadão, Ser profissional e Ser digital, que têm por objetivo ampliar a possibilidade de exercício consciente da cidadania. Além disso, busca auxiliar o ingresso do jovem no mercado de trabalho com formação profissional nas áreas de Gestão, Design, Eventos, Turismo e Hotelaria. Durante o Programa, o jovem também experimenta um período de vivência em empresas parceiras onde pode conhecer o real cotidiano do mundo do trabalho.



Além da idade entre 16 e 21 anos, é preciso cursar pelo menos o 1º ano do Ensino Médio e ter renda familiar de no máximo dois salários-mínimos por pessoa, para ser admitido pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). Para o processo seletivo, os candidatos selecionados devem apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de escolaridade e de residência.

Além da documentação necessária, menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável. O Portal do Futuro oferece aos participantes auxílio-transporte, além de lanche diário, todo material didático e uniforme gratuitos.