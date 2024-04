Governador Claudio Castro fez a entrega do benefício, em Nova Iguaçu, nesta quarta-feira - Divulgação

Publicado 03/04/2024 22:46

O governador Cláudio Castro iniciou, ontem, a entrega do Cartão Recomeçar para famílias atingidas pelos temporais em Nova Iguaçu. A ação dá continuidade à distribuição do benefício à população fluminense. O prefeito a cidade, Rogério Lisboa também participou da ação.



A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos entregará mais de 13 mil cartões na Baixada Fluminense. Nos últimos dois anos, o governo estadual já investiu R$ 87,4 milhões no auxílio, atendendo mais de 29 mil famílias em mais de 30 municípios.



“O Cartão Recomeçar dá à população um meio de comprar bens perdidos por conta das chuvas, como móveis e eletrodomésticos. Também aquece a economia local. Estamos ajudando a devolver a dignidade a essas famílias”, disse Castro.



A distribuição será feita pelas prefeituras. O Cartão Recomeçar tem o valor de R$ 3 mil, em parcela única para a compra de material de construção, eletrodomésticos e móveis.



“Sou nascida e criada em Nova Iguaçu. Também já passei pela dor de ter a casa invadida por água. E quem ajudava a gente nesse momento difícil eram os vizinhos e familiares. Mas hoje é um dia de alegria, pois estamos juntos, Governo do Estado e prefeitura, para auxiliar os moradores de Nova Iguaçu a recomeçar”, afirmou a secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes.