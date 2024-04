Festival das Artes de Nova Iguaçu ganha uma nova edição - Divulgação

Publicado 02/04/2024 21:37

Nova Iguaçu – Começa nesta quarta-feira (3), o II Festival de Artes de Nova Iguaçu. Depois do grande sucesso da primeira edição, realizada em 2023, o evento deste ano contará com 65 apresentações artísticas gratuitas espalhadas pela cidade pelos próximos dois meses. O Festival de Artes é promovido pela Prefeitura, por meio da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT).

Na abertura, a FENIG vai apresentar a variedade artística da cidade na exposição de artes plásticas de Kevin Reis, a Cultura Tradicional com o maracatu Baque da Mata, um sarau literário com Drielle Moura, a performance teatral e circense Acrobacias Surpreendentes e Narrativa Encantadora, o cancioneiro popular com o Abadá Capoeira e a MPB do cantor e compositor Beto Rocha. O Complexo Cultural fica na Rua Getúlio Vargas, 51, no Centro.

“O Festival de Artes mobiliza toda a cidade. Em abril e maio, teremos apresentações gratuitas em diversos bairros com a participação de artistas, técnicos de palco, luz e som, profissionais do artesanato e da gastronomia, gerando renda para quem trabalha no festival e para o comércio local, além de lazer e conhecimento para a população”, destaca o presidente da FENIG, Miguel Ribeiro.

Este ano, o grande evento artístico da cidade terá ‘Festival de Teatro’, ‘Mostra de Artes Visuais’, ‘Circuito de Sarau’, ‘Música na Praça’ e ‘Encontro de Cultura Tradicional’. O ‘Festival de Teatro’ contará com espetáculos teatrais e circenses em espaços como o Teatro Sylvio Monteiro, localizado no Complexo Cultural Mário Marques, e as salas de apresentação das Praças CEU. A ‘Mostra de Artes Visuais’ terá exposições incluindo produções cinematográficas e artes plásticas em espaços públicos.

O ‘Circuito de Sarau’ vai trazer declamações de diversos gêneros literários com o objetivo de incentivar a produção literária iguaçuana. Já o ‘Música na Praça’ terá shows em unidades regionais descentralizadas do município. Por fim, o ‘Encontro de Cultura Tradicional’ vai oferecer música e dança de coletivos culturais iguaçuanos em locais públicos com o objetivo de celebrar a cultura tradicional, regional e folclórica.