Primeiros pacientes foram transferidos para o Hospital IguassúDivulgação/Alziro Xavier/PMNI

Publicado 06/04/2024 19:28

Nova Iguaçu - O Hospital Iguassú, nova unidade de saúde da rede municipal de Nova Iguaçu inaugurada na última quarta-feira, já tem seus primeiros pacientes. Desde a sexta-feira, foi realizada a transferência de 22 bebês que estavam internados na UTI Neonatal da Maternidade Mariana Bulhões.

Para garantir o transporte seguro dos bebês, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) organizou uma logística especial. Ambulâncias com equipamentos de alta complexidade e profissionais de saúde foram utilizados nos deslocamentos, que teve início às 7h e se estendeu ao longo de todo o dia. As transferências foram feitas de forma gradual, que também incluíram as pacientes internadas na UTI Materna, puérperas e gestantes.

Além de receber os bebês, o Hospital Iguassú já iniciou os primeiros atendimentos às gestantes. Em três horas, cinco mulheres foram avaliadas pelas equipes médicas, e uma delas está internada para receber cuidados especializados. A Maternidade Mariana Bulhões continuará funcionando normalmente, absorvendo a maior parte da demanda de atendimentos até que todas as etapas de transferência sejam concluídas nos próximos dias.

O Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões tem 112 leitos, sendo 68 deles em 17 enfermarias, 20 em UTI Neonatal, 10 na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais (UCIN), cinco de UTI Materna e outros nove em quartos PPP (pré-parto-pós), uma das grandes inovações da unidade de saúde.