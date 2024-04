Nova Iguacu x Flamengo - Campeonato Carioca - Final01 - Estadio do Maracana - 30-03-2024 - Marcelo Cortes / Flamengo

Nova Iguacu x Flamengo - Campeonato Carioca - Final01 - Estadio do Maracana - 30-03-2024Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/04/2024 14:12

Nova Iguaçu – O bairro do Rancho Novo será a sede da Fan Fest organizada pela prefeitura de Nova Iguaçu para a transmissão da finalíssima do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Nova Iguaçu, neste domingo.

Um telão será instalado, próximo a um restaurante para que quem comparecer possa festejar e assistir ao jogo. O pré-jogo começará às 15h, com música ao vivo para aquecer o ambiente e envolver toda a comunidade. A transmissão do jogo será às 17h.



Serviço

Final do Campeonato Carioca

• Local Rua Luís Sobral, Nova Iguaçu

• Quando: Domingo, 7 de abril, pré-jogo a partir das 15h, transmissão ao vivo às 17h.