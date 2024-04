Mulheres foram homenageadas, na última semana, na Câmara Municipal de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 05/04/2024 16:19

Nova Iguaçu - Ela foi a primeira vereadora de Nova Iguaçu e também do Estado do Rio de Janeiro. Completaria 110 anos em maio deste ano. Sua memória continua muito viva na cidade de Nova Iguaçu, e 22 mulheres foram homenageadas pelos vereadores com a entrega, na última semana, do diploma Carmelita Brasil.

São mulheres, que assim como Carmelita, guardam seu espaço na construção de uma sociedade de paz e valor humano. Médicas, empreendedoras, líderes comunitárias, jornalistas, advogadas, donas de casa, políticas, religiosas, servidoras do Executivo, professoras, defensora pública, mestrandas...todas têm uma grande história para contar. Seus nomes ficarão eternizados nos livros do Poder Legislativo iguaçuano.

Nas palavras da secretária estadual de Saúde, Cláudia Mello, homenageada pelo vereador Dr. Robertinho, a honraria significa reconhecimento pela atuação firme e corajosa das mulheres. “Sou iguaçuana e estou orgulhosa em receber este diploma na minha cidade”.

Maria Virgínia Andrade, secretária municipal de Educação, agradeceu o vereador Claudinho da Kombi pela honraria. “Lugar de mulher é onde ele se capacita para exercer qualquer função. Prêmios como este nos elevam e mostram nosso potencial. A senhora Maria Antônia da Silva, agraciada pelo vereador Maninho de Cabuçu, é uma dona de casa que tem muito orgulho da família que constituiu e dos filhos que criou.

O presidente da Câmara, vereador Dudu Reina, fez uma surpresa e homenageou duas servidoras da Casa: Vera Lúcia Santana, do setor legislativo, e Arlete Silva, da comunicação. Ambas receberam o diploma e dedicaram a homenagem a todas as funcionárias da casa.

Várias personalidades e autoridades prestigiaram o evento, entre elas o ex-presidente da CMNI, Luiz Antonio Teixeira; Roberta Teixeira, presidente do PP-Mulher de Nova Iguaçu; Cristina Penna, coordenadora de doenças raras da Secretaria de Saúde estadual; Luiz Carlos Nobre, secretário municipal de Saúde; entre outras.

A entrega do diploma Carmelita é feita uma vez por ano, sempre no mês de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher. Cada vereador faz a indicação de duas pessoas.



Vereadoras e homenageadas:



1. Vereador Alcemir Gomes

- Katia Cristina de Almeida Moreira - professora

- Nila Cristina Nascimento Nogueira - professora



2. Vereador Alexandre da Padaria

- Cristiane Lobo Lamarão Silva – secretária de Assistência Social de Queimados

- Maria Lúcia França Pinto - educadora

3. Vereador Claudinho da Kombi

- Maria Virgínia Andrade Rocha – secretária de Educação de Nova Iguaçu

- Dra. Heloísa Eneida Ferreira Guimarães – defensora pública



4. Vereador Claudio Haja Luz

- Ana Clara de Jesus Rosa - advogada

- Rubiana Silva da Paz D’Avila - pedagoga



5. Vereador Dr. Marcio Guerreiro

- Samia Akkam – diretora do Rio Imagem da Baixada

- Vanessa dos Santos Castro - pastora



6. Vereador Dr. Robertinho

- Stephanie Queiroz dos Santos - médica

- Cláudia Mello – secretária de Saúde do Estado do Rio



7. Vereador Jeferson Ramos

- Eliana Labanca Santos - educadora

- Tânia Lúcia de Freitas Leopoldo - educadora



8. Vereador Maninho de Cabuçu

- Maria Antônia da Silva Teixeira – dona de casa

- Maria Lucimara Ferreira do Vale – servidora da CMNI



9. Vereador Mauricio Morais

- Ana Carla Ribeiro Arrais – médica-dentista

- Juliana Farias Lira Cattem – médica-dentista



10. Vereador Vaguinho Neguinho

- Michele da Silva Ribeiro - médica

- Solange de Oliveira Nascimento da Costa agente de saúde



11. Vereador Dudu Reina

- Vera Lúcia Santana – servidora da CMNI

- Arlete Silva – assessora de comunicação da CMNI