Prefeito Rogério Lisboa e o presidente da Câmara, vereador Dudu Reina celebraram a decisão - Divulgação

Prefeito Rogério Lisboa e o presidente da Câmara, vereador Dudu Reina celebraram a decisãoDivulgação

Publicado 05/04/2024 20:20 | Atualizado 05/04/2024 20:28

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou, nesta sexta-feira (5), em sessão extraordinária, em primeira e segunda discussões, um reajuste de 5,26% para os servidores públicos. O percentual aprovado é retroativo a 1º de janeiro de 2024. Esse valor é superior à inflação, medida pelo IPCA, que foi de 4,62% em 2023.

“A boa saúde financeira de Nova Iguaçu permitiu que o índice de reajuste sugerido pelo prefeito Rogerio Lisboa fosse aprovado na Câmara. Uma cidade bem administrada garante que seus servidores possam ter reajuste acima da inflação”, disse o vereador Dudu Reina, presidente da casa legislativa.

Para o prefeito Rogerio Lisboa, chegar ao último ano de sua administração com a cidade em uma situação financeira estável é um legado positivo para seu sucessor.

“Quando assumi meu primeiro mandato, em 2017, Nova Iguaçu estava com três folhas salariais atrasadas, o equivalente a R$ 150 milhões, além de R$ 400 milhões em dívidas com prestadores de serviços. Conseguimos reverter essa situação, com os servidores recebendo dentro do mês trabalhado, sem dívidas com fornecedores e realizando investimentos em várias áreas da cidade”, disse.

O pagamento dos salários dos servidores com os valores reajustados será efetuado no último dia útil deste mês.