Evento está marcado para este sábado, no coreto de Tinguá, em Nova Iguaçu - Divulgação

Evento está marcado para este sábado, no coreto de Tinguá, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 06/04/2024 19:00

Nova Iguaçu – O distrito de Tinguá recebe, neste sábado (6), mais uma edição do ForróziNaPraça, que será realizado no coreto da praça de Tinguá/N.I-RJ, com entrada franca e classificação livre. O evento reúne apresentações de artistas locais do gênero e demais sonoridades regionais do Nordeste, dj, além de exposição e oficinas diversas como: dança, xilogravura, biogravura e isogravura; feira pocket criativa e de trocas.

O evento é um projeto colaborativo que nasce como uma reverência genuína às manifestações culturais de tradições nordestinas, em especial o forró, e promete um dia cheinho de muita música com o grupo Forró de Roda do RJ e convidados tocando o melhor do pé de serra ao vivo na praça, TocaGalega comandando as pick ups levando só a nata do cenário nos intervalos, comidas regionais, oficina livre de dança a partir das 17h, oficina livre e exposição de xilogravura com a curadoria preciosa do Xilocavuca a partir das 16h, feira criativa com empreendedores da região e muito mais.

Adotando um formato acolhedor e popular, de modo a atingir o maior número de pessoas da região, o evento prioriza as ferramentas socioculturais que as manifestações de tradição proporcionam preservando, desta forma, a memória de um dos mais significativos e emblemáticos patrimônios culturais brasileiros: o forró.