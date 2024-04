Um dos locais da exposição é o Complexo Cultural Mario Marques - Reprodução

Um dos locais da exposição é o Complexo Cultural Mario MarquesReprodução

Publicado 08/04/2024 21:20

Nova Iguaçu – Entra em cartaz, nesta semana, em Nova Iguaçu a exposição inédita "Quadrelas Fluminenses", sob a curadoria de Julio Ferreira Sekiguchi, pintor e artista visual, doutor em linguagens visuais e professor de pintura na EBA/UFRJ. A mostra será apresentada em dois espaços, com abertura no dia 13 de abril no Complexo Cultural Mário Marques e no dia 11 de maio no Centro Cultural CENART. As entradas são gratuitas.

A série, composta por quarenta obras, foi inspirada nos muros, paredes e fachadas (quadrelas) fluminenses, evocando a estética arquitetônica popular de diferentes épocas, representadas em madeira e lata, materiais que se destacam no imaginário do universo do artista Raimundo Rodrigues, que é artista visual, animador cultural e diretor de arte em várias produções televisivas de destaque, como “Hoje é Dia de Maria”, “Capitu”, “Meu Pedacinho de Chão” e “Velho Chico”.

"Uma característica do movimento criador de Raimundo é a preocupação com o descartado e com as sobras do mundo. Por necessidade interna o artista é impelido a recolher o que foi rejeitado para, através da arte, reinseri-los no mundo”, comenta Sekiguchi. A mesma seleção de obras será exibida em ambos os lugares.

“Para entender as obras do Raimundo é preciso entender o cenário ao redor, é preciso ir na origem do trabalho e pensar no contexto em que o artista se insere e sua visão de mundo” acrescenta o curador, que nesta exposição apresenta uma abordagem que visa explorar aspectos mais profundos da produção do artista, indo além da materialidade das obras, “perceber esse movimento é uma das chaves para penetrarmos na produção artística de Raimundo’’, completa.

O projeto é patrocinado pela Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, Secretaria Municipal de Cultura, FENIG, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço | Exposição Quadrelas Fluminenses

Complexo Cultural Mário Marques

Dias: De 13 de abril a 04 de maio - de terça à sábado

Horário: De terça á sexta-feira, das 09h às 17h e aos sábado das 10h às 17h

Endereço: Rua Getúlio Vargas, 51 - Centro, Nova Iguaçu – RJ

Classificação livre

Centro Cultural CENART

Dias: De 11 a 25 de maio - de terça a sexta-feira

Horário: Das 10h às 16h

Endereço: Rua Coronel Alberto de Melo, 311, Parque Ambai - Miguel Couto, Nova Iguaçu – RJ

Classificação Livre