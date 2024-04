Festival das artes segue pelos meses de abril e maio em Nova Iguaçu - Divulgação

Festival das artes segue pelos meses de abril e maio em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 08/04/2024 20:47

Nova Iguaçu – A primeira semana da segunda edição do Festival de Artes de Nova Iguaçu foi de muito sucesso. A abertura do evento foi realizada no Complexo Cultural Mário Marques, no Centro de Nova Iguaçu, e contou com uma exposição de artes plásticas do artista Kevin Reis, além do maracatu Baque da Mata, sarau literário com Drielle Moura, cancioneiro com o Abadá Capoeira, Acrobacias Surpreendentes e Narrativa Encantadora com o Circo Chrisan e música com Beto Rocha que alegraram o público presente no Teatro Sylvio Monteiro

O Festival de Artes é promovido pela Prefeitura, por meio da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT).

Pelos próximos dois meses, 65 atrações artísticas irão se apresentar gratuitamente em diversos pontos do município. A programação semanal pode ser vista em https://www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/festivaldeartes/.

"A descentralização é uma das marcas do Festival de Artes. Levar os espetáculos para locais diversos de Nova Iguaçu. Em todos os bairros, nossa cidade é produtora e consumidora de música, teatro, artes visuais, literatura e cultura tradicional", disse o presidente da FENIG, Miguel Ribeiro.