Cantor Lenine fará um show em celebração ao aniversário do Teatro Nova IguaçuDivulgação

Publicado 15/04/2024 10:14 | Atualizado 15/04/2024 10:16

Nova Iguaçu - Idealizado pelo Produtor Cultural Rômulo Sales, o Teatro Nova Iguaçu comemora nesta terça-feira dois anos de criação. O local é hoje o principal espaço destinado à cultura na região da Baixada Fluminense, com uma programação eclética e de primeira linha, que vai desde grandes musicais, espetáculos infantis e peças teatrais com artistas consagrados.

O tetro já recebeu nomes como Vera Holtz, Marcos Caruso, Eliane Giardini, Vera Fischer, e espetáculos de stand up e humor com os maiores nomes da atualidade, como Tom Cavalcante, Marcos Veras, Afonso Padilha, Tiago Ventura até shows musicais de todos os gêneros desde AnaVitoria aos cantores do gospel.

E, para comemorar a data, o cantor Lenine fará um grande show comemorativo para convidados.

“O meu sentimento é de realização e compartilhamento. Hoje eu tenho a certeza de que todo o esforço que foi empenhado para a realização não foi em vão para todos da Baixada Fluminense”, disse Rômulo Sales.

Além das atrações, o teatro também possui uma cafeteria literária e oficinas de várias especialidades que são ministradas no espaço, como direção teatral, atuação, e várias outras onde os alunos podem aprender com quem faz.

“Os cursos e oficinas fazem parte da nossa história e nossa vocação enquanto coletivo artístico e cultural. Desde o início do Teatro Nova Iguaçu nós implementamos algumas atividades nesse sentido e durante o ano de 2023 concluímos a primeira turma de formação em teatro musical em parceria com uma consagrada escola de teatro do Rio de Janeiro; o CEFTEM”, completou.

Democrático e inclusivo, o espaço possui tudo que há de mais moderno no que diz respeito à mobilidade, como banheiros, cadeiras, rampas e corrimões adaptados e acessível a todo tipo de demanda. Tradutores em libras também são disponibilizados. Por isso, também haverá cursos nesse sentido.