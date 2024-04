Atendimentos na Policlínica do Shopping N ova Iguaçu estão sendo ampliados - Divulgação / PMNI

Publicado 18/04/2024 15:15

Nova Iguaçu - Para expandir os atendimentos nas unidades básicas de saúde do município, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) está ampliando, gradativamente, as especialidades oferecidas. O objetivo é reduzir o tempo de espera entre a marcação e a consulta.

A Policlínica Shopping Nova Iguaçu é uma das primeiras a iniciar esse processo. Além dos atendimentos já existentes, como aplicação de vacinas adultas e pediátricas e odontologia, a unidade passa agora a contar com cardiologista, neuropediatra, ortopedista, nefrologista, cirurgia pediátrica, angiologista, endocrinologista, proctologista, otorrinolaringologista, oftalmologista e pneumologista.

Moradora do Centro de Nova Iguaçu, Adriana Hissa, de 45 anos, aprovou a agilidade entre a marcação e o atendimento.

“Sinto muitas dores nas pernas e procurei um médico que me encaminhou para um angiologista. Pedi a marcação e foi bem rápido. Quando cheguei aqui, tive uma surpresa positiva. A qualidade do atendimento é ótima e rápida. A clínica parece particular, mas foi tudo pelo SUS. Já sai daqui também com os exames marcados para ainda este mês”, disse.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, outras unidades estão passando por obras de reforma e também terão o número de especialidades ampliadas.

“A população merece um atendimento digno, com unidades confortáveis e com qualidade assistencial. Estamos trabalhando para isso. A inauguração do Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões é um grande ganho para os iguaçuanos e seguiremos com esse mesmo objetivo na rede de atenção básica e especializada”, afirmou.

A Policlínica Shopping Nova Iguaçu funciona de domingo a domingo, das 8h às 20h. Segundo a Semus, a marcação de consultas é feita pelo sistema de regulação, que pode direcionar para a policlínica ou para outra unidade que já tenha a especialidade solicitada.