Projeto foi aprovado nesta terça-feira na Câmara Municipal de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 16/04/2024 21:19

Nova Iguaçu - Pensando nos estudantes com Transtorno do Espectro Autista (Tea), a Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu aprovou, nesta terça-feira (16), o projeto de lei 371/2024 para que as escolas públicas da cidade substituam os sinais sonoros, utilizados nas chamadas de entrada, recreio e saída, por sinais alternativos, como músicas ou mesmo sinais visuais.

Aprovado por unanimidade na Câmara, o projeto tem por objetivo acolher estudantes com TEA, buscando não despertar ansiedade ou algum transtorno por causa de barulhos.

"Essa medida é um grande ganho para a cidade, não somente para os autistas, como para os profissionais que atuam na educação e também para os pais. Qualidade de vida, conscientização e respeito são essenciais para que os autistas sejam vistos com mais amor e cuidado”, disse o vereador Marcinho Guerreiro, autor do projeto.

O projeto segue agora para o Executivo, que poderá sancioná-lo ou não em até 15 dias.