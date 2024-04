Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Publicado 15/04/2024 21:53

Nova Iguaçu - As provas objetivas e discursivas do concurso da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, para o preenchimento de 39 cargos, serão aplicadas no próximo domingo, dia 21 de abril, domingo próximo.

O Cartão de Informação do Candidato, com o local e horário de realização das provas já pode ser emitido no site do Instituto AOCP, organizadora do certame, no endereço www.institutoaocp.org.br.

O Instituto lembra que não serão aceitos documentos digitais, acessados de forma on-line, para a entrada nas salas das provas.