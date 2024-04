Prefeitura convoca doadores de sangue para reabastecer estoque do Hospital Geral de Nova Iguaçu - Divulgação / PMNI

Prefeitura convoca doadores de sangue para reabastecer estoque do Hospital Geral de Nova IguaçuDivulgação / PMNI

Publicado 15/04/2024 10:25

Nova Iguaçu - O Hospital Geral de Nova Iguaçu está em alerta devido à redução no estoque de sangue e está convocando os doadores para evitar o desabastecimento das reservas sanguíneas. Todas as doações são necessárias, mas as prioridades, de acordo com a equipe do hemonúcleo da unidade, são de pessoas dos tipos A e O negativo. Para atender à demanda mensal, o banco de sangue precisa receber, no mínimo, 800 doações por mês.

A queda na procura dos doadores chamou a atenção do HGNI. Embora ainda tenha reservas, o número de transfusões está superando o de doações, o que pode afetar a disponibilidade do uso de bolsas de sangue para cirurgias, tratamentos e emergências médicas.

"Percebemos a diminuição no número de doadores e estamos pedindo ajuda à população para que venha doar sangue. O HGNI é um hospital referência na Baixada Fluminense e a ajuda de cada pessoa com esse simples gesto é essencial para salvar vidas", ressalta o diretor-geral, Ulisses Melo.

O banco de sangue do Hospital Geral de Nova Iguaçu está funcionando em horário ampliado, de segunda a sábado, das 7h30 às 18h. Fica localizado na própria unidade de saúde, na Avenida Henrique Duque Estrada Meyer, n° 953, no bairro da Posse, em Nova Iguaçu, próximo à recepção geral.

Transporte gratuito para grupos de até quatro pessoas

Para incentivar a doação em grupo, o hospital oferece transporte gratuito para grupos com mais de quatro pessoas. Basta entrar em contato com o banco de sangue pelo número (21) 99695-7470, com até três dias de antecedência à data prevista para doação, para verificar a viabilidade do serviço, que também atende cidades vizinhas à Nova Iguaçu.



Principais requisitos para doar sangue

– Apresentar documento de identificação com foto;

– Ter entre 16 e 69 anos, sendo que os maiores de 60 já devem ter doado sangue em outra ocasião e estar em boas condições de saúde;

– Pesar mais de 50 kg;

– É contraindicada a doação quem ingeriu bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

– Não é preciso estar em jejum, mas evite alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação;

– Quem teve sintomas de gripe ou resfriado deve aguardar dez dias após terminar o tratamento medicamentoso;

– Pessoas vacinadas precisam esperar até 48h para fazer sua doação;

– Quem fez tatuagem ou piercing deve aguardar até 12 meses para doar; Exceto piercing na língua ou partes genitais que estará apto para doação um ano após a retirada;

– Diabéticos precisam estar com a glicose controlada e não fazer uso de insulina;

– Quem fez endoscopia ou colonoscopia precisa esperar seis meses;

– Não ter doença de chagas ou infecção sexualmente transmissível.

Confira todas as informações para fazer a sua doação na página: https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/doesangue/