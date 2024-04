A iniciativa pretende ampliar a participação social de toda a população - Divulgação

A iniciativa pretende ampliar a participação social de toda a populaçãoDivulgação

Publicado 18/04/2024 18:49

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu convida a população para colaborar, por meio de consulta pública, no processo de elaboração do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA). A iniciativa pretende ampliar a participação social de toda a população e de setores interessados na discussão da educação ambiental, mobilizando a sociedade para apontar suas demandas e necessidades no âmbito municipal.

O projeto, gerido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM) e pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), visa a construção de atividades municipais de educação ambiental. O objetivo principal é promover mudanças para a melhoria do município com desenvolvimento sustentável, fortalecimento de redes de educação ambiental locais e conscientização e sensibilização da população para a conservação do meio ambiente.

O secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Edgar Martins, afirma que esse é mais um passo importante na questão ambiental do município:

“A participação da população é de suma importância para o desenvolvimento do ProMEA. Escutar e ensinar aos munícipes é o primeiro passo para uma educação ambiental bem aplicada”.

Virginia Rocha, secretária municipal de Educação, também contou sobre a relevância do projeto.

“Fortalecer a educação ambiental através de um programa municipal com a mobilização das unidades escolares fomenta a cada dia mais as políticas públicas educacionais”, afirmou.

Para participar, basta clicar no link https://forms.office.com/r/xiZQkV3mqw. A consulta pública ficará disponível até o dia 11 de maio, e toda a população pode participar.

Acesse o Documento ProMEA.