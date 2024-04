Exposição será exibida no Shopping Nova Iguaçu a partir do dia 26 de abril - Divulgação

Publicado 19/04/2024 12:20

Nova Iguaçu – Em celebração aos oito anos de inauguração, o Shopping Nova Iguaçu recebe a exposição interativa “Nova Iguaçu Na Palma da Mão” entre os dias 26 de abril e 19 de maio. A mostra exibirá pontos notáveis da história, do ambiente e da cultura da cidade considerada a mãe da Baixada Fluminense. O espaço contará com 12 QR Codes que levarão o público a diversos pontos icônicos da região, percorrendo um circuito sobre um gigantesco mapa da cidade.

O objetivo é permitir aos visitantes conhecerem mais de perto a cidade e compreenderem melhor as características mais marcantes presentes no território iguaçuano. E assim, poder fazer com que eles possam se apropriar um pouco mais dos atributos e de suas dimensões e significados, contribuindo ainda na elevação da autoestima das pessoas em relação ao lugar que nasceram ou escolheram para viver.

Durante a exposição, o visitante terá a oportunidade de passear sobre um extenso mapa da cidade de Nova de Nova Iguaçu, com mais de 120 metros quadrados de superfície. Será possível visitar os 12 ícones da história, da geografia e da cultura da cidade, que através de vídeos gravados nos locais selecionados, contarão ainda com depoimentos de especialistas e personalidades iguaçuanas. Além disso, o visitante poderá percorrer outros pontos da cidade, incluindo aqueles com os quais mais se identifica e se relaciona.

O arquiteto e urbanista Vicente Loureiro é o curador da exposição e fala sobre algumas curiosidades que o público vai encontrar.

“Os visitantes vão se deparar com surpresas e fatos ainda pouco conhecidos, que certamente, vão se tornar assunto nas redes sociais. Afinal, uma cidade costuma abrigar boa parte das atividades cotidianas das pessoas. Quando aparecem novidades, compartilhá-las passa a ser quase uma obrigação”, explica.

A entrada é gratuita e a exposição ficará instalada no Piso 2, das 14h às 20h. Para ter acesso ao evento basta retirar o ingresso no aplicativo do Shopping Nova Iguaçu, disponível para download nas versões Android e IOS. Cada sessão terá capacidade para receber até 20 pessoas simultaneamente e cada visitante poderá permanecer no espaço por até 20 minutos.



A atividade é uma realização da Arcádia Iguaçuana, dos Amigos da Arte da Cultura em conjunto com Centro Social São Vicente (Patronato). Tem patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Educacional de Nova Iguaçu (Fenig), através dos recursos da Lei Paulo Gustavo.

Exposição interativa Nova Iguaçu Na Palma da Mão

Local: Shopping Nova Iguaçu – Piso 2

Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, nº 1.111, Bairro da Luz, em Nova Iguaçu.

Dias: 26 de abril a 19 de maio de 2024

Horário: 14h às 20h

Entrada: Gratuita