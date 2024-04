Crianças e adolescentes de 6 a 16 anos fazem parte da nova faixa de imunização - Divulgação

Crianças e adolescentes de 6 a 16 anos fazem parte da nova faixa de imunizaçãoDivulgação

Publicado 25/04/2024 12:39

Para ampliar a procura aos postos de saúde para imunização contra a dengue, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu (Semus) expandiu a faixa etária para crianças e adolescentes, sendo agora de 6 a 16 anos. Antes, o público-alvo era de 10 a 14 anos, com menos de 13% deles indo aos pontos de vacinação.

“A vacinação contra a dengue é um grande ganho para o SUS no combate à doença, porém, a procura está muito baixa. Pedimos que pais e responsáveis levem seus filhos aos postos para que eles estejam imunizados contra as quatro variações da dengue. A vacina é segura e foi aprovada pela Anvisa”, esclarece o secretário de saúde de Nova Iguaçu, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

A imunização contra a dengue está sendo feita em duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Crianças que tiveram o vírus da dengue há menos de seis meses devem esperar para receber a vacina. A aplicação da vacina não é permitida para gestantes, lactantes e indivíduos que já receberam a vacina contra a tríplice viral e febre amarela com menos de 30 dias. É obrigatório estar acompanhado do responsável e apresentar o Cartão de Vacinação, CPF do menor e Cartão do SUS.

Os postos da rede municipal de saúde estão funcionando das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Nos fins de semana, há três locais disponíveis. A lista completa com os endereços das unidades está no site www.novaiguacu.rj.gov.br.