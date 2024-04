Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Publicado 26/04/2024 18:35

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu (RJ) disponibilizou o gaba rito da prova do seu com curso público, realizado no último fim de semana e que contou com 8.109 inscritos. Os candidatos podem consultar o gabarito no site do Instituto AOCP, organizadora do certame. O endereço eletrônico é www.institutoaocp.org.br.

A seleção foi destinada a 39 oportunidades para profissionais de variadas áreas, com formações de níveis Médio, Técnico e Superior e remunerações que podem passar dos R$ 19.770, além de diversos benefícios que, somados, ultrapassam R$ 1 mil.

Entre os cargos de nível médio e técnico, estão: Agente Administrativo, Agente de Notificação e de Redação, Técnico Audiovisual, Técnico de Informática, de Segurança do Trabalho e Técnico Intérprete e Tradutor de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Já as oportunidades de nível Superior são para Analista de Arquivologia, Biblioteconomia, Contábil, Comunicação Social, Controle Interno, Gestão de Pessoas, Gestão de Tecnologia da Informação, Suporte Legislativo e Analista Jurídico. O certame conta ainda com vagas para Consultor Legislativo e Controlador.

Os candidatos devem se manter atentos ao site da organizadora para ficarem por dentro de todos os detalhes e acompanharem as etapas.