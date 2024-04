Dia do trabalhador será repleto de atrações gratuitas para a família, em Nova Iguaçu - Divulgação / PMNI

Nova Iguaçu - O feriado do Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira (1º), terá circo, artes plásticas, música e cultura popular na Praça Vitória, no bairro da Luz. São as atrações gratuitas do II Festival de Artes de Nova Iguaçu que entra no segundo mês de eventos que fomentam a cultura no município. O Festival de Artes é promovido pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT).

As apresentações começam às 14h com o “Circo Brasil”, espetáculo variado de acrobacias, palhaçaria, contorcionismo, entre muitas outras riquezas da arte circense. Das 14h às 19h, a exposição “Sal”, da artista visual e artesã Carol Nascimento mostrando a suas experiências com a representação de Iemanjá, mãe de todos os orixás. Às 15h, será a vez da apresentação com mistura de teatro e malabarismos divertidos com o espetáculo “Di Cria”.

A partir das 16h, a Cultura Tradicional toma conta Praça Vitória com “As Panambis de Cultura Popular” grupo dedicado aos ritmos do Nordeste com muita dança e percussão. Em seguida, a Roda Abadá Capoeira, mostra a riqueza dos elementos de dança, música, arte marcial, jogo e religiosidade. O dia de celebração será encerrado com a música do Sambaixada. Uma roda de samba tradicional e contemporânea mostrando as raízes do samba na Baixada Fluminense.

Até primeiro de junho, o Festival vai realizar 65 apresentações artísticas gratuitas espalhadas pela cidade, envolvendo 335 artistas locais, além das equipes de produção, técnicos e todo entorno dos eventos incluindo artesanato e gastronomia. São cinco modalidades de atrações: Festival de Teatro, Música na Praça, Mostra de Artes Visuais, Sarau Literário e Encontro de Cultura Tradicional.

A programação completa está em fenig.novaiguacu.rj.gov.br.