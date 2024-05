Nova Iguaçu é a cidade da Baixada Fluminense com a maior geração de empregos - Divulgação

Publicado 02/05/2024 08:00

Nova Iguaçu – O município de Nova Iguaçu possui o melhor saldo de novos postos de empregos formais na Baixada Fluminense. É o que mostram os dados de fevereiro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho. Neste último levantamento, a cidade registrou a criação de 1.198 vagas com carteira assinada, ficando atrás apenas da capital, que gerou 8.669.

A Prefeitura de Nova Iguaçu oferece um banco de vagas pelo Sistema Nacional de Empregos (SINE) que armazena informações profissionais dos interessados em conseguir oportunidade de trabalho. Só este ano, mais de mil pessoas já foram cadastradas.

“Os dados mostram um avanço significativo na geração de empregos na cidade. Com mais empregos sendo distribuídos, a economia local fica aquecida e todos os setores são beneficiados”, afirma a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Ana Paula Lopes.

Para fazer parte do banco de empregos, basta entrar no site da Prefeitura de Nova Iguaçu e preencher o formulário disponível no link abaixo. O cadastro também pode ser feito de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. O endereço é Rua Iracema Soares Pereira Junqueira, nº 65 – Centro, Nova Iguaçu/RJ.

Link para inscrições do SINE: https://tinyurl.com/2cs55dre