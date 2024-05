Dias das Mães é uma das datas com maior movimento nos cemitérios de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 10/05/2024 13:32

Os oito cemitérios administrados pela Concessionária São Salvador, em Nova Iguaçu, terão programação especial neste domingo (12), Dia das Mães. A expectativa é de que centenas de pessoas visitem os túmulos para homenagear seus entes queridos. As unidades estarão abertas das 8h às 17h, e a parte administrativa também vai poder informar sobre a localização de sepulturas, entre outras.



No Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, o maior da região, a programação contará com instrumentistas tocando saxofone durante todo o dia. Para garantir a segurança dos visitantes, todas as unidades passam por dedetização a cada 15 dias como medida de combate à dengue.

Além disso, a concessionária orienta que não sejam depositados vasos de planta com água e, como opção para quem desejar levar flores, se utilize plantas artificiais.



A São Salvador é responsável pela administração dos cemitérios municipais de Nova Iguaçu, de Austin, Marapicu, Iguaçu Velho e Jaceruba, além dos de Mesquita, Engenheiro Pedreira e Japeri, também na Baixada Fluminense.