As ações estão previstas para serem realizadas de maio a outubro, período de menor incidência de chuvaDivulgação

Publicado 07/05/2024 17:25

Nova Iguaçu - A Secretaria Municipal de Defesa Civil (SMDC) de Nova Iguaçu abriu, nesta terça-feira (7), inscrições para o primeiro curso de 2024 do Ciclo de Gestão de Defesa Civil. A iniciativa é dividida em dois conteúdos, um para Gestão dos Riscos de Desastres (GRD) e outro para Gestão de Desastres (GD).

As ações estão previstas para serem realizadas de maio a outubro, período de menor incidência de chuva e propício para a realização dessas atividades. O calendário completo de atividades está em https://www.novaiguacu.rj.gov.br/smdc/cursos/.

A primeira atividade do ano acontece no dia 15 de maio, com o curso “Primeira Resposta para Emergências com Produtos Perigosos”. A capacitação, que é gratuita, será feita junto ao Grupamento de Operações com Produtos Perigosos do Corpo de Bombeiros. Além deste, haverá cursos de “Prevenção aos Incêndios Florestais”, “Psicologia em Situação de Desastres”, “Noções Básicas de Primeiros Socorros” e também os projetos “Escolas Seguras” e “Comunidade Resiliente”.

O ciclo consiste na disseminação da dinâmica e das estratégias da Defesa Civil na atuação em eventos adversos, sobretudo de origem climática, como inundações, alagamentos, ciclones tropicais, secas, incêndios florestais e ondas de calor, que afetam a população. Enquanto a Gestão de Desastres trata da execução de ações a serem implementadas após um evento adverso, a Gestão de Riscos de Desastres (GRD) consiste em um processo social cujo objetivo é prever a redução e o controle permanente dos fatores de risco de desastre na sociedade, integrado ao desenvolvimento humano, econômico ambiental e territorial sustentável.

“Em Nova Iguaçu, as chuvas intensas do verão são os fenômenos naturais que mais causam danos à população. Por isso, é necessário realizar anualmente, justamente fora do período mais crítico, um processo preventivo que requer planejamento, organização, direção e controle”, explicou o secretário municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Jorge Ribeiro Lopes.

Para participar dos cursos, o interessado deve ser um agente voluntário da Defesa Civil. Para integrar a rede, é preciso acessar www.sistema.info/redebravo, clicar na aba “Seja Voluntário” e seguir as instruções de cadastro. Após a confirmação, o interessado receberá um Registro Geral do Voluntário e estará apto a participar de todos os cursos, seminários e treinamentos. Feito este processo, basta acompanhar as datas de abertura das inscrições e realizá-las no próprio site.