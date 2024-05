Ensaios com pacientes foram realizados em celebração ao Dia das Mães - Divulgação

Publicado 14/05/2024 12:17

Nova Iguaçu – O Hospital Iguassú realizou, na última semana, um ensaio fotográfico com as pacientes, em homenagem ao Dia das Mães. A paciente Amanda Barros Santana Lins foi uma das fotografadas. Mãe do recém-nascido Brian, ela ficou feliz com as fotografias.

“Esse dia trouxe muita alegria para mim. Fiquei imensamente feliz com toda a atenção e estou ainda mais contente de saber que meu filho nasceu no mesmo hospital que eu. Estou ansiosa para ver as fotos e publicá-las nas redes sociais”, disse.

Reinaugurado pela Prefeitura de Nova Iguaçu no dia 3 de abril, o Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões conta com diversos projetos voltados ao acolhimento humanizado e ao bem-estar. A ação de Dia das Mães foi realizada no estúdio fotográfico da instituição, decorado com o tema da data, e recebeu gestantes, puérperas e bebês para ensaios. Elas também receberam serviços de cuidado com a beleza, autoestima e consultoria de imagem.

“Esse tipo de evento colabora com muito carinho neste momento que estamos vivendo, valorizando nossa gestação. Pretendo revelar as fotos, postar nas redes sociais e guardar para minha vida essas lembranças”, comenta a puérpera Leila Passos Dias, de 22 anos, mãe da pequena Ana Laura, nascida no dia 30 de abril na maternidade.

Outro objetivo dos projetos da maternidade é tornar a estadia mais agradável para as pacientes, principalmente àquelas que ficam hospitalizadas por longos períodos. Este foi o caso de Caroline Rodrigues, de 30 anos. Com aproximadamente seis meses de gestação, ela foi internada há nove dias para ser monitorada pelas equipes médicas e não tem previsão de alta. Enquanto ela e a futura filha Maitê recebem os cuidados adequados, a gestante participou de um ensaio fotográfico.

“É fundamental, principalmente para nós que estamos internadas há algum tempo. Isso ajuda a espairecer um pouco. Estou muito ansiosa para ver as fotos”, afirmou.