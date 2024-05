Plenário da CMNI ficou cheio em cerimônia de celebração da Semana de Enfermagem - Divulgação

Plenário da CMNI ficou cheio em cerimônia de celebração da Semana de EnfermagemDivulgação

Publicado 17/05/2024 15:40

Nova Iguaçu – A Câmara Municipal de Nova Iguaçu realizou, nesta semana, uma cerimônia em celebração a Semana da Enfermagem na CMNI. Acadêmicos de enfermagem participaram do ato, que teve homenagem com uma Moção de Congratulações e para técnicos de enfermagem, enfermeiros, cuidadores, professores e pessoas de gestão em saúde.

"Como presidente da Comissão de Saúde desta Casa, reconheço muito o trabalho de vocês, pessoas que cuidam dos pacientes, do início ao fim do tratamento, nos hospitais e clínicas. Vocês estiveram na linha de frente quando passamos pelo problema da covid-19. Meus parabéns a todos que se empenham em salvar vidas e levar carinho e atenção para o ser humano que está enfermo”, afirmou o vereador Dr. Marcio.

A diretora-geral do Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, que fica em Nova Iguaçu, dra Mikaella Batista Fontes, participou do evento, assim como representantes de cursos formadores de técnicos em Enfermagem, representantes de faculdade de Enfermagem, além de alunos encheram as galerias da Câmara, assim com

familiares dos homenageados.

Também nesta semana, a CMNI participou do Seminário Internacional de Direito Digital em comemoração aos 50 anos do curso de Direito da Universidade Iguaçu (UNIG). O evento contou com a participação de diversos especialistas e acadêmicos, entre eles o procurador-chefe da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, João Bosco Filho.

“Quero deixar registrado minha admiração e importância da UNIG no cenário do Direito. Instituição de ensino que tem deixado seu legado na história, seja pela formação de seus estudantes, seja por contribuir na discussão de temas da maior importância para a sociedade como um todo”, afirmou Bosco.