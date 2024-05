Homenagem ocorreu na última semana, na Câmara Municipal de Nova Iguaçu - Divulgação

Homenagem ocorreu na última semana, na Câmara Municipal de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 20/05/2024 09:22

Nova Iguaçu - Um grupo de mães e responsáveis de filhos com TEA (Transtorno do Espectro Autista) recebeu Moção de Congratulações e Aplausos, na última semana, na Câmara Municipal de Nova Iguaçu. Todos são membros do Instituto Fórum de Famílias Atípicas, que hoje já conta 460 pessoas.

Segundo Elaine Ribeiro, idealizadora do Instituto, a entidade existe desde 2020 e acolhe as famílias para a realização de diversos eventos, como rodas de conversas, passeios e seminários. “Agora só estamos precisando de uma sede mesmo”, disse.

Segundo o vereador Dr. Marcio, estas famílias desempenham um papel crucial na vida de seus filhos com TEA, enfrentando desafios únicos, com um amor inabalável e total dedicação. O parlamentar é autor de projetos de lei voltados para o tema. O último foi aprovado no dia 16 de abril, determinando a substituição de sinais sonoros por sinais musicais ou visuais, nas escolas da rede pública de Nova Iguaçu, adequados aos alunos portadores do Transtorno do Espectro Autista.

Também na última semana, a CMNI realizou Moções de Congratulações e Aplausos, com o Título de Cidadania Iguaçuana e com a Medalha de Mérito Comendador Soares para três entidades que fazem trabalho social no município: Comunidade Terapêutica Vale do Sonho, Comunidade Terapêutica Amor e Atitude e Instituto Projeto Missões Nova Iguaçu.

“É o mínimo que podemos fazer em reconhecimento pelos esforços dessas pessoas”, afirmou o presidente da Câmara, vereador Dudu Reina.