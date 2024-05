Eventos acontecem nesta semana em Nova Iguaçu. Consulte a programação - Divulgação

Publicado 21/05/2024 19:18

Nova Iguaçu - As mulheres vão tomar conta da agenda da semana do Festival de Artes de Nova Iguaçu. Nesta quinta-feira (23), o evento será dedicado à produção literária e musical feminina na cidade. Às 10h, o projeto Música na Praça desembarca no Espaço Municipal da Terceira Idade (ESMUTI) com a apresentação das artistas iguaçuanas Thaís Reis e Carol Brito. Às 18h, a Escola Municipal Monteiro Lobato recebe o Sarau Literário apresentado por Liz Córdova.

Thaís e Carol apresentam “Pétala”, um show poético em que música e poesia se entrecruzam com os sentidos, não para fazer sentido, mas para levar o espectador ao sentir. Cada música e poesia são apresentadas, construindo novas sensações através da arte. A apresentação conta com um repertório autoral e, ao mesmo tempo, homenageia grandes nomes femininos da música e literatura brasileiras.

A apresentação promove o incentivo a desdobramentos de projetos já existentes, como o livro Pétala, de Thaís Reis, lançado em 2020; um show apresentado no Centro Cultural Mário Marques, em 2018; participação em apresentação musical e literária na Bienal do Livro, em 2021; lives-show durante o período da pandemia da Covid-19.

O ESMUTI fica na Rua Luiz de Matos, 736, no bairro da Luz. A entrada é franca e a classificação é livre.

Já a produtora cultural e comunicadora social Liz Córdova vai se apresentar no Sarau Literário. Licenciada em Letras e Literatura e gestora de projetos sociais em Cultura e Educação, Liz, que é cria da Baixada Fluminense, é co-fundadora do coletivo Mulheres Madalenas da Baixada. Ela também é idealizadora e apresentadora do podcast literário Escritas Subversivas que nasceu da vontade de reverenciar a produção feminina periférica. O projeto debate como a literatura potencializa e fomenta criações que vão além do livro, explorando território e vivências.

A Escola Municipal Monteiro Lobato fica na Rua Luiz de Lima, s/nº, Centro. O evento é gratuito e para todas as idades.

O Festival de Artes é promovido pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT). A programação semanal do Festival de Artes de Nova Iguaçu, que vai até 1º de junho, está em www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/festivaldeartes.