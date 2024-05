Caminhão usado pelos criminosos foi apreendido pelos agentes do Nova Iguaçu Mais Seguro - Divulgação

Publicado 24/05/2024 17:17

Nova Iguaçu – Agentes do Programa Nova Iguaçu Mais Seguro prenderam homens que estavam praticando o furto de cabos, geradores e demais materiais elétricos nas proximidades da Praça Rui Barbosa, no Centro do Município.

A equipe do setor Alfa Noturno realizava patrulhamento de rotina pela região, quando teve a atenção voltada para um grupo de homens que pareciam fazer atividades de manutenção, o que era inadequado para o horário.

Ao abordarem o grupo para investigação, todos afirmaram estarem trabalhando, no entanto, quando indagados sobre a existência de uma ordem de serviço, confirmaram não possuir tal autorização.

Diante desses indícios de irregularidade, a guarnição conduziu o grupo às 52ª DP para análise da autoridade policial de plantão. Lá foi constatado que os indivíduos, respondendo os nacionais pelo crime de furto, permanecendo presos.

A equipe do Proeis, chefiado pelo Major Fogaça, apreendeu um gerador Kawashima, uma bomba drenadora, duas serras Sabre Makita, uma esmerilhadeira, uma extensão elétrica e um caminhão.