Grande Arraía, com direito a quadrilha, ocorrerá no próximo fim de semana - Divulgação

Publicado 27/05/2024 15:17

Nova Iguaçu - Mês de junho remete ao Dia dos Namorados e à tradição das festas juninas. O TopShopping Nova Iguaçu comemora as duas datas em um grande evento, com duração de 4 dias. De 30 de maio a 2 de junho (quinta a domingo), tem o Arraiá do Amor no Terraço Top (Estacionamento G3).



No quesito comidinhas típicas, o público vai encontrar salsichão, bolo de aipim, quindim, milho verde, pamonha, curau, canjica, caldos e sopas, cocada, pé de moleque, quentão, entre outras guloseimas. Já no quesito diversão, o público vai encontrar pescaria, boca do palhaço, tiro ao alvo, touro mecânico e outras surpresas.



Além disso, atrações musicais diárias prometem agitar o espaço, com os ritmos sertanejo, forró e piseiro, além de quadrilha. Confira a programação abaixo:



Programação Musical:

Quinta (30/05):

17h - Rita Moreira (Sertanejo/ Piseiro)

20h - Trio Sapucaia (Forró)



Sexta (31/05):

17h - Ronaldo Rosa (Sertanejo/Piseiro)

20h - Trio Pé Descalço (Forró)



Sábado (01/06):

16h - Trio Maria Filó (Forró)

19h - Quadrilha Geração Realce

20h - Geovani Lima (Sertanejo/ Piseiro)



Domingo (02/06):

16h - Thiago Silva e Alexandre (Sertanejo/ Piseiro)

19h - Quadrilha Explosão

20h - Thadeu Henrique e Trio (Forró)