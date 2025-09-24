Além da manutenção de ralos e bueiros, a Prefeitura também executa, de forma periódica, a limpeza, manutenção e desassoreamento de rios, canais e valões - Divulgação

Além da manutenção de ralos e bueiros, a Prefeitura também executa, de forma periódica, a limpeza, manutenção e desassoreamento de rios, canais e valõesDivulgação

Publicado 24/09/2025 17:40

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu está reforçando as ações de limpeza de bueiros e ralos em diversos bairros da cidade, com o objetivo de prevenir inundações e alagamentos provocados pelas chuvas. Os mutirões são realizados ao longo da semana e, pontualmente, aos domingos. Equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos já estiveram nos bairros Jardim da Viga, Austin, Jardim Pernambuco, Ambaí e Cabuçu. Somente em 2025, mais de 11 mil ralos e bueiros já receberam manutenção.

Com o auxílio de caminhões Vac-Call, é feita a sucção de resíduos como bitucas de cigarro, papéis, garrafas, copos e sacos plásticos, que costumam obstruir a rede de drenagem e retardar o escoamento da água da chuva. Também são removidos barro seco e folhas de árvores. Após a manutenção, todo o material recolhido é destinado ao descarte correto, e as vias recebem limpeza e varrição.

“Não podemos evitar o volume das chuvas, que é um fenômeno natural. Mas, com a limpeza periódica de ralos e bueiros, conseguimos agilizar o escoamento da água e reduzir os transtornos para a população. Esse trabalho acontece simultaneamente em vários bairros e é fundamental para minimizar os impactos das chuvas de verão”, afirmou o secretário municipal de Serviços Públicos, Alexandre Ferreira da Silveira.

Além da manutenção de ralos e bueiros, a Prefeitura também executa, de forma periódica, a limpeza, manutenção e desassoreamento de rios, canais e valões. Em 2025, já foram retiradas mais de 30 mil toneladas de resíduos desses locais. Atualmente, esses serviços estão sendo realizados, simultaneamente, em oito pontos da cidade, garantindo melhor escoamento das águas pluviais e reduzindo os impactos das chuvas intensas.