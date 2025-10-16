PPA define as metas e prioridades do governo municipal em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, cultura, esporte e assistência socialDivulgação
Câmara de Nova Iguaçu destaca a importância do PPA para o desenvolvimento da cidade e aprova o projeto em 1ª votação
Câmara de Nova Iguaçu destaca a importância do PPA para o desenvolvimento da cidade e aprova o projeto em 1ª votação
Classe Hospitalar do HGNI completa 19 anos conectando saúde e educação
Objetivo é garantir que a internação não interrompa o aprendizado. As aulas, conduzidas pelas professoras da rede municipal
Firjan Nova Iguaçu sedia encontro de tendências e inovação, na próxima quinta-feira
As vagas são limitadas e as inscrições ainda estão abertas
Hospital Geral de Nova Iguaçu registra aumento em captação de órgãos e emociona com homenagem aos doadores
Atualmente, cerca de 47 mil pessoas aguardam por transplantes no país, segundo o Sistema Nacional de Transplantes
Câmara de Nova Iguaçu homenageia profissionais que trabalham com doenças raras
O evento teve o objetivo de dar visibilidade à causa e reforçar a necessidade de políticas públicas voltadas a essa população
Nova Iguaçu vacina mais de 24 mil pets durante campanha antirrábica
Ação aconteceu em diversos pontos da cidade, como escolas municipais, praças, clubes, igrejas e no polo da Suvam, no Centro
Câmara de Nova Iguaçu realiza discussão do Plano Plurianual
Objetivo foi discutir as ações planejadas para o quadriênio 2026 a 2029 no município
Projeto de Lei garante sessões de cinema adaptadas para pessoas com autismo
O texto, de autoria do vereador Juan Santa Cruz, foi aprovado em 1ª votação na última semana
Nova Iguaçu realiza casamento social coletivo com 52 casais e 800 convidados
Os noivos tiveram acesso a uma série de serviços sem custo, como sessões de massagem, manicure, design de sobrancelhas, penteados e maquiagem
