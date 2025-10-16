PPA define as metas e prioridades do governo municipal em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, cultura, esporte e assistência social - Divulgação

Publicado 16/10/2025 10:37

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou, nesta semana, o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2026 a 2029, instrumento fundamental que orienta as ações e investimentos do município pelos próximos quatro anos. O PPA define as metas e prioridades do governo municipal em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, cultura, esporte e assistência social.

“O PPA é o mapa que orienta o futuro da nossa cidade. É a partir dele que se constrói uma gestão responsável, que olha para as necessidades de hoje, mas também planeja o amanhã”, afirmou o presidente da Câmara, Dr. Marcio Guerreiro.

O presidente da Comissão de Orçamento da Câmara, vereador Vaguinho Neguinho, apresentou o texto durante a sessão. “O PPA garante que cada real investido tenha um propósito definido e traga resultados efetivos para a população”, disse.

Os vereadores agora têm 10 dias úteis, a contar de amanhã, dia 15, para propor emendas aditivas, modificativas ou supressivas para que o projeto de lei seja colocado em 2ª e última votação.