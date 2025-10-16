Ação busca ampliar o debate sobre segurança alimentar e nutricional em toda a cidade - Divulgação

Publicado 16/10/2025 14:30

Nova Iguaçu - A Praça Rui Barbosa, no Centro de Nova Iguaçu, foi palco, nesta quarta-feira (15), de uma programação especial em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro. A Prefeitura, em apoio ao evento idealizado pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA) de Nova Iguaçu, promoveu uma série de atividades com foco na alimentação saudável, sustentabilidade e valorização da agricultura familiar, reunindo as secretarias municipais de Assistência Social (SEMAS), Saúde (SEMUS), Educação (SEMED) e Meio Ambiente (SEMAM).

Durante toda a manhã, o público teve acesso a avaliação nutricional, orientações sobre reaproveitamento de alimentos, entrega de frutas, distribuição de sementes e informações sobre benefícios socioassistenciais. A SEMED também apresentou práticas de aproveitamento integral dos alimentos que já são utilizadas no cardápio escolar da rede municipal, elaborado com produtos da agricultura familiar.

“Mostramos como higienizar e armazenar os alimentos para evitar desperdícios, além de compartilhar receitas de aproveitamento integral. Também realizamos avaliação nutricional com peso, altura e IMC e reforçamos que o cardápio escolar já inclui produtos da agricultura familiar, com foco na sustentabilidade”, destacou Adriana Cabral, nutricionista da SEMED.

A ação integra a Semana Municipal da Alimentação, instituída pelo Decreto nº 13.663/2024, que busca ampliar o debate sobre segurança alimentar e nutricional em toda a cidade.

“O objetivo é incentivar hábitos alimentares mais saudáveis e sustentáveis. Escolhemos a Praça Rui Barbosa por ser um espaço de grande circulação e por abrigar a Feira da Roça, que valoriza a produção local”, explicou Inayna Sabas, presidente do COMSEA.

O público aprovou a iniciativa. Daniele de Paula, de 44 anos, moradora do Rio de Janeiro, aproveitou a oportunidade para aprender mais.

“Parei aqui na tenda, já peguei fruta, panfleto e achei tudo muito importante. Ganhei até sementes para ajudar na minha horta, porque às vezes as plantas começam a morrer. Agora vou cuidar melhor. Alimentação é tudo, ainda mais quando a gente chega numa certa idade”, disse.

A programação contou ainda com exposições educativas e atividades interativas. No período da tarde ocorreu a tradicional Feira da Roça, que seguiu com a venda de produtos diretamente dos agricultores familiares, promovendo o acesso a alimentos naturais e orgânicos.

O evento contou com o apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e da Associação da Feira da Roça.