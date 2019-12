Solto no mês passado após 580 dias encarcerado, o ex-presidente Lula esteve ontem no Rio de Janeiro. O evento "Lula abraça a cultura" reuniu centenas de artistas no Circo Voador, Lapa. O petista estava acompanhado da ex-presidente Dilma Rousseff. Marcelo Freixo (PSOL), de olho no apoio do ex-presidente, ficou o tempo todo no palco.