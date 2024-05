Pedestres são flagrados correndo em pista do BRT, na Penha - Reprodução

Publicado 10/05/2024 12:08

Rio - Um motorista flagrou diversos pedestres realizando atividades físicas na faixa exclusiva do BRT Transcarioca, próximo à estação Guaporé, na Penha, Zona Norte da Cidade. Através de um vídeo, que teria sigo feito na última terça-feira (7), é possível acompanhar cerca de 12 pessoas transitando durante à noite na pista, que fica na Avenida Brás De Pina.

Motorista flagra pedestres realizando atividades físicas na faixa exclusiva do BRT Transcarioca, próximo à estação Guaporé, na Penha, Zona Norte da cidade. Vídeo mostra diversas pessoas correndo durante a noite na pista, que fica na Avenida Braz De Pina. #Perigo #RioDeJaneiro… pic.twitter.com/mBZQ0DQMIE — Jornal O Dia (@jornalodia) May 10, 2024

A maioria do grupo que aparece nas imagens está praticando corrida, no sentido contrário ao trânsito, mas também há pessoas caminhando do outro lado da pista exclusiva.

Não há informações se no momento do flagrante o BRT estava em funcionamento. Em nota, a Mobi-Rio disse que “de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é proibido o pedestre permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido”.

A empresa também informou que o Centro de Controle Operacional da MOBI-Rio monitora a pista exclusiva e que aciona equipes do BRT Seguro para que pedestres ou ciclistas sejam retirados, quando uma ocorrência é percebida.

“A MOBI ressalta que realiza campanhas constantes de conscientização sobre o risco de invasão da pista exclusiva e a importância do respeito às regras de trânsito”, concluiu a nota.