Foragido desde 2019, Matheus Morais da Silva estava escondido em Belford Roxo - Reprodução

Foragido desde 2019, Matheus Morais da Silva estava escondido em Belford Roxo Reprodução

Publicado 10/05/2024 11:14 | Atualizado 10/05/2024 11:34

Rio - Um criminoso foragido de Pernambuco foi preso, nesta sexta-feira (10), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Matheus Morais da Silva é apontado como líder de uma facção criminosa e a prisão foi realizada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense e Subsecretaria de Inteligência (SSINTE), em conjunto com o setor de inteligência Polícia Civil pernambucana.

De acordo com as investigações, Matheus é um dos líderes da facção Bonde da Cria (BDC), que atua no tráfico de Pernambuco. Envolvido em diversos crimes no estado, como homicídios qualificados e tráfico de drogas, o bandido fugiu para o Rio de Janeiro e estava escondido há alguns meses nas proximidades da comunidade do Castelar, de onde continuava influenciando nas decisões do grupo criminoso.

Contra o traficante, os agentes cumpriram cinco mandados de prisão e um de busca e apreensão. O criminoso estava foragido da Justiça pernambucana desde 2019. A Polícia Civil conta com a ajuda da população na investigação e identificação de bandidos. A DHBF recebe informações pelo Disque Denúncia da especializada, através do Whatsapp (21) 99805-4394. O anonimato é garantido.