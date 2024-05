Uma arma foi apreendida com o suspeito - Divulgação

Uma arma foi apreendida com o suspeitoDivulgação

Publicado 10/05/2024 10:42 | Atualizado 10/05/2024 11:11

Rio - A Polícia Militar prendeu na manhã desta sexta-feira (10) um suspeito de praticar roubos na Avenida Carlos Lacerda, saída 2 da Linha Amarela, na Zona Norte do Rio. Na ação, uma arma foi apreendida.



Segundo a corporação, agentes do 3ºBPM (Méier) receberam uma denúncia sobre dois homens que estariam em uma moto praticando assaltos na região. Durante as buscas, a equipe conseguiu prender um deles, mas o outro suspeito conseguiu fugir.

A ocorrência ainda está em andamento.