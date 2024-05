PF conseguiu localizar o homem através do trabalho de inteligência - Reprodução / Agência Brasil

PF conseguiu localizar o homem através do trabalho de inteligência Reprodução / Agência Brasil

Publicado 10/05/2024 11:37

Rio - A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (9), um ex-militar do Corpo de Bombeiros, em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Segundo a PF, ele havia sido condenado por corrupção ativa e estava foragido.



Através do trabalho de inteligência, a corporação conseguiu identificar e localizar o suspeito, o que possibilitou a prisão nesta quinta (9).

De acordo com a PF, o militar estava foragido desde março do ano passado quando foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão. O mandado foi expedido pela 4ª Vara Federal Criminal do Rio.



Após as formalidades legais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional para o cumprimento da pena.