Publicado 23/09/2021 18:54

O sol não brilha para todos, a desigualdade social infelizmente é um fator presente no mundo inteiro e, ao que tudo indica, nunca deixará de existir. Entretanto, há duas maneiras para lidar com essas situações: permanecer na zona de conforto, ou criar oportunidades, quando elas não aparecem.

Aqueles com maior poder aquisitivo, geralmente encontram atalhos que facilitam o processo, mas o ‘final feliz’ pode ser encontrado pelos indivíduos que se desafiam em atravessar o caminho espinhoso. ‘Empreender’ é a palavra que muita gente ouve falar, mas simplesmente ignoram ou não sabem como usá-la para mudar de vida.

Douglas Ferreira, de 24 anos, desde muito novo sentia o empreendedorismo correr pelas veias, e não se acomodava em nenhuma situação. Logo depois de nascer, o pai faleceu e ele foi criado pela mãe e avô. Aos 10 anos, Douglas Ferreira passou a vender canetas para amigos e vizinhos, pois já estava em busca da própria independência.

A linha do tempo da trajetória de sucesso construída por Douglas Ferreira



Ao longo dos anos, mesmo trabalhando em uma empresa como ‘aprendiz’, expandiu seus negócios durante a adolescência, abrindo o leque de produtos oferecidos. Ao invés de caneta, passou a vender roupas, sapatos, anéis, cordões, pulseiras e relógios, até que aos 21 anos se aventurou no mercado digital, onde atua até hoje.



Sempre em busca de sua liberdade financeira e geográfica, querendo viajar pelo mundo, encontrou brechas no disputado âmbito digital para atuar com produtos que chamam a atenção dos consumidores. Atualmente, é dono da ‘Dermosec’, marca de antitranspirantes dermatológicos, o ‘queridinho’ de influencers famosas, como Ivy Moraes e Hariany Almeida.



Além disso, Douglas Ferreira, junto com outros sócios, criou o banco digital Yetbank, e está trabalhando na formação de outros negócios dentro do mercado online. Um rapaz que definitivamente começou do zero, e pouco a pouco foi construindo o próprio império, até se transformar em um exemplo de força de vontade e determinação. Acompanhe Douglas Ferreira nas redes sociais e se inspire nessa história motivadora!