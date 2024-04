Homem preso por três crimes. - Foto: Reprodução/105ª DP

Publicado 26/04/2024 14:25

Petrópolis - A Polícia Civil prendeu um homem acusado de injúria, tráfico de drogas e ameaça, nesta quarta-feira (24), em Petrópolis. O homem foi localizado em um bar na Rua Hermogênio Silva, no Retiro.

De acordo com a polícia, um homem foi até a delegacia e denunciou o acusado por ameaça. Em seguida, os policiais souberam que o suspeito estava em um bar próximo ao local e se dirigiram até lá. Chegando, o homem foi visto ao celular, com um copo de cerveja, dizendo :"Vou te matar, vagabund*, desgraçad*". Após isso, foi detido pelos agentes que encontraram uma mochila com 18 pedras de crack, três pinos de cocaína, dois tabletes de maconha, um skank e R$ 1.000 em espécie. Em seguida, uma mulher se apresentou à delegacia e afirmou que era ela quem estava sendo injuriada pelo autor no telefone.

O homem confessou os crimes de injúria e ameaça, mas afirmou ser usuário de drogas, apesar da quantidade e variedade de entorpecentes localizados ser maior que o normal para um usuário.