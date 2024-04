Alan dos Santos - Foto: Divulgação

Publicado 25/04/2024 17:43

Petrópolis - No último fim de semana, o atleta Alan dos Santos do Time Wellington Brasa Jiu-Jítsu, subiu a serra com mais uma medalha de ouro no peito. Isso porque, ele participou do Campeonato Helio Gracie NO-GI 2024, promovido pela Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro (FJJRio). Competindo nas categorias Master 1 e ABSOLUTO, Alan mostrou habilidade ao conquistar o título na Categoria Faixa Preta Master 1 Leve.

Normalmente, o atleta participa na categoria Faixa Preta Master 2 Leve, mas devido à falta de adversários na mesma categoria, o atleta precisou disputar na Faixa Preta Master 1 Leve. A Copa Hélio Gracie, da qual Alan saiu vitorioso, leva o nome em homenagem ao atleta que foi responsável pela difusão do Jiu-Jitsu no Brasil. Hélio Gracie também é reconhecido como o idealizador do estilo de arte marcial brasileira conhecido como Jiu-Jitsu brasileiro.

Esta não é a primeira vez que Alan sobe ao pódio em uma competição da FJJRio em 2024. Em fevereiro, ele já havia garantido uma medalha de ouro. O diferencial desta conquista está no fato de ser uma competição NO-GI, sem o uso do kimono, exigindo dos competidores uma técnica ainda mais apurada e eficiente. "Participar de competições de NO-GI é sempre um desafio empolgante. Sem o kimono, cada movimento exige uma precisão ainda maior e mais técnica. É como se todos os detalhes fossem amplificados, e qualquer erro pode custar caro”, explicou Alan.

Agora, Alan concentra os esforços no próximo desafio: o Campeonato Brasileiro de NO-GI. Determinado em conquistar mais um título, o atleta intensifica os treinos na Academia de Lutas Fight Corner, onde também é professor. "É uma competição de alto nível, e sei que preciso estar no meu melhor para enfrentar os desafios que virão. Cada treino é uma oportunidade de aprimorar minhas habilidades, corrigir falhas e adicionar novas técnicas ao meu repertório. Além disso, as minhas conquistas não são apenas pessoais. Elas também têm um impacto positivo no meu círculo de treinamento. Quando meus alunos veem que é possível alcançar o sucesso através do trabalho árduo e da dedicação, isso os motiva a se esforçarem ainda mais”, finalizou o atleta.