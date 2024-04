Palácio de Cristal será sede do evento. - Foto: Evaldo Macedo/PMP

Publicado 24/04/2024 13:29

Petrópolis - Entre os dias 1º a 5 de maio, quarta-feira a domingo, acontece o 1º Festival Literário Internacional de Petrópolis - Flipetrópolis, que apresenta gratuitamente mesas de bate-papo com escritores, música ao vivo, exposição de arte, sessões de autógrafos, teatro e contação de histórias para crianças. Um dos destaques da programação, que acontece no Palácio de Cristal, é a participação de escritores e artistas de Petrópolis.

A programação local de mesas de debate conta com os autores Alessandra Fraguas, Anderson Machado Rodrigues Alves, Ataualpa Pereira, Carolina Freitas, Christiane Michelin, Cintia Garcia, Cleber Francisco Alves, Cleia Zanatta Clavery Guarnido Duarte, Fabiano Cataldo, Fernando Costa, Filipe Graciano, Gerson Valle, Lu Chardelli, Lucas Ventura da Silva, Lúcio Gil, Marcelo Fernandes, Marco Aureh, Maurício Vicente Ferreira, Renata Aquino da Silva, Roseni Kuranyi e Shirley Vilhena. Clique aqui para saber a programação dos autores local completa.

Também a programação infantojuvenil, que tem curadoria do escritor e professor Leo Cunha, conta com artistas petropolitanos, como os atores do Grupo de Teatro Livro Aberto, que apresenta um espetáculo repleto de imaginação, bom humor e música. Além deles, participam da programação a escritora Catarina Maul junto dos atores e músicos Simone Gonçalves e Guido Martini, e a contadora de histórias e mediadora de leituras Flávia Justen. Clique aqui para acessar a programação infantojuvenil completa.

A primeira edição do Flipetrópolis é viabilizada pela parceria com a Prefeitura de Petrópolis, o patrocínio do Grupo Águas do Brasil e o apoio cultural do Itaú e da GE Aerospace, via Lei Rouanet do Ministério da Cultura.

“Petrópolis vai respirar literatura e arte durante os dias da Flipetrópolis e ver escritores, jovens talentos e nomes já conhecidos da nossa cidade, tendo a oportunidade de mostrarem seus trabalhos e participando de debates culturais em um festival tão importante como este, nos deixa muito feliz em fazer parte desse projeto”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

“Um Festival em Petrópolis, feito para Petrópolis e por petropolitanos. É muito gratificante ver os talentosos autores da nossa cidade inseridos tão fortemente nesse Festival, com uma pluralidade de atrações que mostram a riqueza cultural de Petrópolis”, destacou João Henrique Tebyriça de Sá, diretor da Águas do Imperador, concessionária do Grupo Águas do Brasil.

Leandro Garcia, um dos responsáveis pela curadoria da programação local do festival, destaca a importância da cidade para a literatura e educação. Garcia, que é presidente da Academia Petropolitana de Letras, uma das mais antigas do Brasil, observa que Petrópolis é “uma terra que possui muitas academias e institutos de cultura que, há décadas, ajudam a produzir e disseminar conhecimento e cultura nesta região”.

Para Leandro, a união entre artistas locais e nacionais é fundamental para o sucesso do Flipetrópolis. “Damos as boas-vindas aos convidados externos e também saudamos os convidados locais, pois a união de todos certamente ajudará no sucesso desta iniciativa. Dou uma saudação literária e poética a todos os participantes. Que possam aproveitar os debates, as palestras e os lançamentos que darão brilho a esta iniciativa que já faz tradição na nossa cidade”.

O escritor, desembargador e professor, Gustavo Grandinetti, também responsável pela curadoria local do festival, destaca o ambiente cultural de Petrópolis e conta sobre o surgimento da iniciativa. “Há cerca de dez meses começamos a pensar num festival do livro na cidade, que tem tradição de acolher eventos variados e tem uma cultura efervescente. Imediatamente a prefeitura aceitou a proposta e, com a chegada do Afonso Borges ao grupo, a ideia foi se tornando realidade. Vai ser um grande Festival e que veio para ficar”, afirma Grandinetti, que é autor de livros como “Romances no Trem da História” e “Eu Cego”.