Medidas beneficiam moradores e empresas instaladas no local.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 24/04/2024 13:19

Petrópolis - A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, está realizando intervenções no Bingen. Galeria de águas pluviais, melhorias no sistema de drenagem e iluminação de led estão entre as ações realizadas no bairro.

“Na rua Alice Hervê, a Secretaria de Obras está executando uma galeria de águas pluviais, obra que irá solucionar um problema crônico de alagamentos na região. O que vai beneficiar não só os moradores, mas também as empresas instaladas ali, e todos que circulam pela via”, explicou o prefeito Rubens Bomtempo.

Nos próximos dias, a rua dos Expedicionários receberá asfalto novo. As ruas Manoel Torres e Alice Hervê também estão recebendo a instalação de nova iluminação de led, 80 novas lâmpadas. “Há um conjunto de melhorias previstas para o Duarte da Silveira e Luiz Winter, que também envolvem a drenagem superficial da via (caixas de ralo e sarjeta) e a construção de calçadas”, comentou a secretária de Obras, Vyrna Jacomo. As duas últimas localidades também receberão novo asfalto assim que concluídas as obras.