Apresentação do projeto ocorreu na Casa dos Conselhos.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 22/04/2024 17:20

Petrópolis - Um projeto da Prefeitura busca minimizar um problema histórico de Petrópolis: as cheias ao longo do Rio Quitandinha (principalmente na Rua Coronel Veiga, na Ponte Fones, nas Duas Pontes e na Rua Washington Luiz). A proposta prevê a construção de sete reservatórios de amortecimento de cheias ao longo do rio. Na prática, esses reservatórios (com capacidade de três a seis milhões de litros cada) receberão o excedente do rio. Ou seja: em dias de fortes chuvas, o que for acima da capacidade do rio ficará retido nesses reservatórios.

Além disso, o projeto também prevê a construção de uma galeria de águas pluviais suplementar ao longo da Rua Coronel Veiga (por baixo da rua). O excesso de água que não couber nos reservatórios vai para essa galeria.

O projeto da Prefeitura, orçado em R$ 100 milhões, é voltado para o PAC Seleções, do governo federal. A aprovação dos projetos inscritos no programa está prevista para maio.

“Esse nosso projeto traz obras de grande porte, obras de alguns anos e que vão representar um novo momento da cidade com relação às chuvas. É uma política de preparação da cidade para as chuvas no longo prazo. E é um projeto que não está pronto. A gente precisa ouvir as pessoas. Esse projeto não está fechado. Precisa ser melhorado. Precisa ser submetido a outros técnicos, à população”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Novas audiências

Essa primeira versão do projeto foi apresentada à população na noite de quinta-feira (18), na Casa dos Conselhos Municipais Augusto Ângelo Zanatta. Participaram da apresentação: o prefeito Rubens Bomtempo; a secretária de Obras, Vyrna Jacomo; o secretário de Defesa Civil, Rafael Simão; e o subsecretário de Obras, Aldir Cony, que apresentou o projeto.

A Casa dos Conselhos ficou lotada para a apresentação. Estavam presentes representantes da sociedade civil, secretários de governo e os vereadores Júnior Coruja (presidente da Câmara Municipal), Gil Magno e Júnior Paixão.

“Hoje foi a primeira apresentação. A primeira de muitas. Na próxima, o projeto já estará com as alterações que a população sugerir. Ou seja, é um projeto que vai ser muito mexido ainda. A aprovação do PAC Seleções deve ser em maio. Se for em maio mesmo, em junho a gente já faz um segundo encontro presencial”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Intervenções em áreas públicas

Representando o Comitê Piabanha, Rafaela Facchetti assistiu à apresentação e elogiou o projeto, por trazer soluções à montante (rio acima), e não à jusante (rio abaixo). Ou seja, é um projeto que traz soluções para as cheias do Rio Quitandinha sem prejudicar os bairros à jusante: Centro, Barão do Rio Branco, Corrêas, Nogueira, entre outros.

Outra característica do projeto é priorizar intervenções em áreas públicas. Dos 7 reservatórios, 6 são em áreas públicas, o que facilitará a execução das obras.

O projeto foi pré-selecionado pelo governo federal no PAC Seleções. Se for selecionado definitivamente agora em maio, a proposta é que, em 2024, o projeto seja amplamente discutido com a população, até chegar a uma versão final. Nesse cenário, a previsão é que as obras comecem entre março e abril de 2025.