Estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uerj. - Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uerj.Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Publicado 20/04/2024 13:27

Petrópolis - A Águas do Imperador recebeu 30 alunos do 5º período do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) para uma visita educativa à Estação de Tratamento de Água (ETA) Mosela. A visita faz parte do programa Olhar Ambiental, uma iniciativa desenvolvida pelo Grupo Águas do Brasil para promover a conscientização ambiental e o conhecimento sobre os processos de tratamento de água e esgoto.

Os estudantes que cursam a disciplina “Instalações Hidráulicas e Prediais” estiveram na ETA Mosela acompanhados dos professores Mirna Gobbi e Jorge Luiz Alves Júnior, e foram recebidos pelo operador da estação, Edélton Gomes Leal, que está na função há 24 anos e teve a oportunidade de passar todo seu conhecimento.

“Em sala de aula estamos estudando sobre instalações hidráulicas, mas é de fundamental importância que eles entendam todo o processo, desde a captação da água, passando pelo tratamento, até a distribuição em si. Uma oportunidade única de correlacionar o conhecimento teórico com a prática vivenciada e de entender a relevância do trabalho desenvolvido pela concessionária para o desenvolvimento urbano sustentável”, destacou a professora da Uerj, Mirna Gobbi.

A ETA Mosela tem a capacidade de tratar cerca de 30 milhões de litros de água por dia e é responsável pelo abastecimento de cerca de 115 mil habitantes de Petrópolis. O sistema da ETA Mosela é integrado ao da ETA Montevideo, que atende outros 117 mil moradores de Petrópolis, garantindo segurança hídrica.

"Essa visita contribuiu, tanto pessoalmente como profissionalmente. Quando ouvimos que um arquiteto precisa saber um pouco de tudo, compreendemos o porquê. Conhecer todos os processos nos ajudará a projetar com mais consciência e eficiência", ressaltou o estudante Victor Bezerra.

Para agendar visitas do Programa Olhar Ambiental, basta entrar em contato por meio do telefone (24) 2103-5312 ou e-mail: olharambiental@aguasdoimperador.com.br.