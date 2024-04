Representante da embaixada esteve no LNCC. - Foto: LNCC

Publicado 19/04/2024 15:52

Petrópolis - A Comissária para assuntos científicos Nina von Sartori-Montecroce, representante da Embaixada Alemã, foi recebida no Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) por Wagner Vieira Léo, diretor-substituto da instituição, nesta quinta-feira (18). Durante o encontro, a comissária visitou o supercomputador Santos Dumont e demais instalações do LNCC, em especial o Laboratório de Bioinformática (LABINFO), e também conversou com alguns coordenadores de grupos de pesquisas.

