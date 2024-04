Abrigo do Independência. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 18/04/2024 12:58

Petrópolis - A Prefeitura desmobilizaou o abrigo do Independência. No local, estavam 11 famílias que tiveram que deixar suas casas por conta das chuvas. Dessas, 3 foram para o abrigo da Rua Floriano Peixoto (Centro de Acolhimento Gabriel Vila Real da Rocha) e 8 já estão morando em novas casas pelo programa Aluguel Social.

“Em menos de um mês, muita coisa aconteceu. Conseguimos fazer muito pelas famílias que precisaram deixar suas casas por conta das chuvas do fim de março. E cada ação no seu tempo. Previsão das chuvas muito fortes, mobilização dos pontos de apoio, orientação à população para que procurasse local seguro, mobilização dos abrigos, desmobilização dos pontos de apoio, nosso decreto do Aluguel Social e, agora, a desmobilização dos abrigos. A resposta da Prefeitura funcionou. Só tenho a agradecer a todos os servidores que trabalharam e trabalham nesse processo. E também agradeço muito às instituições que atuaram conosco no Centro Integrado de Comando e Controle”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Hoje são 11 famílias no abrigo da Rua Floriano Peixoto e 14 no abrigo do Caxambu.

“O próximo passo agora é desmobilizar o abrigo do Caxambu. E isso vai acontecer. As equipes da Assistência Social e da Defesa Civil estão trabalhando nesse sentido. Cadastrando no Aluguel Social as famílias que ficaram desabrigadas ou desalojadas, vistoriando as casas para avaliar se vão ser ou não interditadas e, além disso, vistoriando as novas casas, escolhidas pelas famílias que entraram no Aluguel Social, para sabermos se são seguras para elas morarem lá”, disse a secretária de Assistência Social, Valesca Gonçalves.