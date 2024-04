Turma concluiu primeira etapa. - Foto: Divulgação/PMP

Turma concluiu primeira etapa.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 16/04/2024 10:15

Petrópolis - Doze socorristas do SAMU concluíram a primeira etapa do Curso de Formação e Reciclagem de Motopilotagem para Motociclistas Socorristas do SAMU da Região Serrana, promovido pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) da Central de Regulação de Urgência do SAMU (CRU). Os socorristas estão recebendo treinamento para oferecer serviços às pessoas em áreas de difícil acesso de forma mais ágil e prática.

Petrópolis - Doze socorristas do SAMU concluíram a primeira etapa do Curso de Formação e Reciclagem de Motopilotagem para Motociclistas Socorristas do SAMU da Região Serrana, promovido pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) da Central de Regulação de Urgência do SAMU (CRU). Os socorristas estão recebendo treinamento para oferecer serviços às pessoas em áreas de difícil acesso de forma mais ágil e prática.

“Estamos comprometidos em fortalecer as ações de impacto imediato em situação de crise. Esse curso é mais um grande passo visando o enfrentamento a desafios imprevistos podendo oferecer um serviço rápido e qualificado a áreas de difícil acesso”, explica o Prefeito Rubens Bomtempo.

“Estamos comprometidos em fortalecer as ações de impacto imediato em situação de crise. Esse curso é mais um grande passo visando o enfrentamento a desafios imprevistos podendo oferecer um serviço rápido e qualificado a áreas de difícil acesso”, explica o Prefeito Rubens Bomtempo.

Durante essa primeira etapa, os estudantes foram treinados com técnicas de suporte básico e avançado de vida e motopilotagem urbana. Na próxima e última etapa, os alunos terão treinamento focado na motopilotagem em Off-Road.

“Nas situações de crise, os socorristas estão preparados para alcançar qualquer área graças a esse treinamento. Durante a segunda etapa, eles ainda poderão aprender técnicas para atravessar áreas de terra que necessitarão habilidades off-road” explicou o coordenador do SAMU, Cláudio Morgado.

Morgado ainda explica que essa capacitação aumenta a oferta de socorristas preparados no município em situações de necessidade “Quando recebemos uma quantidade maior de veículos, ou em situações de crise, temos um pessoal preparado para oferecer a população o melhor atendimento.”, finaliza o Coordenador.

Joelson Silva, coordenador do curso, enfatiza sobre a importância do treinamento para o Grupo de Motociclistas em Atendimento de Urgência (GMAU) “Sem o curso não seria possível a criação e implantação do serviço de motolâncias no município. O serviço visa maior versatilidade e agilidade para os mais diversos atendimentos seja em áreas de risco ou de difícil acesso”.

Na última sexta, durante a cerimônia de finalização do curso os socorristas também receberam a visita do professor Jorge Henrique Guerrero, especialista em Motopilotagem para serviços de emergência e atendimento e responsável pelo treinamento das motos da Polícia Militar e Guarda Civil no Rio de Janeiro. “O professor Guerrero é um aliado do SAMU SERRANA-RJ. Ter contato com um profissional dessa categoria irá gerar frutos que nossa sociedade aproveitará quando o GMAU for recorrido.” explica Joelson.