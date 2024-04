Luciano Quadros, treinador da equipe. - Foto: Divulgação/Petrópolis FC

Publicado 15/04/2024 18:33

Petrópolis - Com a temporada do Campeonato Carioca A2 próxima de começar, o Petrópolis FC intensifica seus preparativos para a disputa da competição. O treinador Luciano Quadros, conhecido como Russão, revelou os detalhes da pré-temporada e expressou otimismo em relação aos desafios que estão por vir.

"Iniciamos nossa pré-temporada no dia primeiro de abril com cerca de 20 jogadores, e temos pré-contratos apalavrados com mais 5 ou 6 atletas que estão finalizando seus compromissos em outras equipes estaduais", revelou Quadros. "Estou bastante satisfeito com a chegada desses jogadores, pois a maioria deles vem de clubes que disputaram campeonatos estaduais de primeira divisão. Isso nos dá uma base sólida para implementar nossas ideias de jogo e aprimorar todos os aspectos necessários para competir em alto nível", complementou.

O treinador destacou a entrega e dedicação de todos os envolvidos no processo de preparação. "Tanto a comissão técnica quanto os jogadores estão se dedicando ao máximo e compreendendo nossa filosofia de jogo. Começamos com o pé direito e estou confiante de que seremos uma equipe bem organizada", afirmou Quadros.

Sobre os desafios que aguardam o Petrópolis FC no Carioca A2, Russão demonstrou consciência da dificuldade da competição. "Sabemos que será uma disputa acirrada, com várias equipes aspirando o acesso. No entanto, estamos preparados para enfrentar esses desafios com humildade, comprometimento e dedicação. Nosso objetivo é brigar na parte de cima da tabela e fazer o melhor pelo clube", concluiu.

O Petrópolis estreia no Carioca A2 contra o America, no dia 18 de maio, às 15h, no estádio Giulite Coutinho.