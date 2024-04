Veículo havia sido furtado em novembro de 2023. - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 14/04/2024 11:37 | Atualizado 14/04/2024 15:58

Petrópolis - A Polícia Rodoviária Federal recuperou, na sexta-feira (12), em Petrópolis, um carro que havia sido furtado na Zona Norte do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na BR-040 e o motorista do veículo tentou fugir da abordagem.

De acordo com a PRF, agentes de Duque de Caxias realizavam uma fiscalização nas proximidades da Unidade Operacional Quitandinha, quando viram um carro dando ré e indo em direção ao Parque São Vicente. A equipe foi atrás do automóvel e conseguiu localizá-lo estacionado com o condutor em seu interior.

O suspeito apresentou a carteira de habilitação, mas a documentação do automóvel possuía inconsistências. Então, os policiais constataram que placa do carro era clonada de outro veículo idêntico. Ao confirmarem a verdadeira placa, encontraram um registro de furto para o carro. O crime aconteceu na região de Brás de Pina, em novembro de 2023.



A ocorrência foi encaminhada para a 105ª DP.